Ringland komt tijdens de feestdagen met 'Ringpakpapier' op de proppen.Dat is exclusief inpakpapier met aan de achterzijde het spel 'Gans de Ring', een variant op Ganzenbord. Zo proberen de initiatiefnemers het onderwerp Ringland voor jong en oud bespreekbaar te maken tijdens de feestdagen. Op de website van Ringland kan je terugvinden in welke verkooppunten in Antwerpen het inpakpapier te verkrijgen is.