De haven van Rotterdam groeit sterker dan die van Antwerpen. De globale overslag in Rotterdam is in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 4 procent gestegen, in Antwerpen was dat 'maar' bijna 3 procent. Antwerpen heeft dus wel degelijk sterk gepresteerd in vergelijking met vorige jaren, maar volgens experts was het groeiverschil met andere havens nooit eerder zo groot. En zo wint de haven van Rotterdam heel wat terrein terug op die van Antwerpen. Antwerpen moet daarom dringend werk maken van het Saeftinghedok en ook met een oplossing komen voor de verkeersproblemen om de concurrentie opnieuw aan te kunnen, luidt het nog.