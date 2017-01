Nieuws VIDEO Alweer groot tekort aan leerkrachten door griepepidemie

Dat er veel mensen thuis zijn met griep is te merken in de Antwerpse leslokalen. Door de epidemie is in onze regio een groot tekort aan leerkrachten. Bij basis- en kleuterschool Mikado in Borgerhout kunnen ze het tekort nog net opvangen. Daar springen de zorg-coördinatoren in en er is zelfs hulp van een mama in opleiding. Volgens directrice Tinneke Verschoren is dit probleem helaas niet nieuw, het keert jaarlijks terug en er is nog steeds geen oplossing.