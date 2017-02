Sport Video: Ambitieus basketbalproject in Boom

In het vrouwenbasketbal hebben de Phantoms uit Boom een probleem. Ze zijn gewoon veel te sterk voor de tegenstand. Zoveel zelfs dat sommige tegenstanders op voorhand al afhaken. Vrijdagavond bijvoorbeeld moesten de Phantoms normaal de kwartfinale van de beker van Antwerpen spelen, maar de tegenstander uit Herentals gaf in extremis forfait. De Phantoms spelen in de provinciale reeksen, maar willen snel hogerop. Naar de hoogste afdeling en waarom niet meteen met ook Europees basketbal erbij. In de competitie verloren ze dit seizoen alvast nog geen enkele wedstrijd, overwinningen met 60 punten verschil zijn bovendien geen uitzondering. Duidelijk een ambitieus basketbalproject.