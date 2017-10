Een zaal, een jurk en een pak en liefst ook een paar ringen. Het zijn maar enkele vereisten voor de ideale trouw, maar vaak komt er veel meer bij kijken. En voor wie daar wat hulp bij kan gebruiken was er vandaag de hippe trouwbeurs "I Do, I do" in het Zuiderpershuis. Daar waren alle ingredïenten voor een geslaagd trouwfeest op één adres te vinden: van cateraar tot ceremoniemeester.