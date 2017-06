Sport VIDEO Amper een maand prof en al meteen top

Het BK wielrennen in Antwerpen gisteren heeft naast een enerverende koers en een mooie winnaar ook een jong Antwerps talent naar voor gebracht. Nathan Van Hooydonck uit Gooreind, Wuustwezel. Nathan is nog maar 21 jaar en pas sinds begin deze maand profwielrenner. Bij BMC. Maar gisteren verbaasde hij vriend en vijand door mee in de kopgroep te zitten en tot het einde mee te strijden voor de driekleur.