Mobiliteit en Verkeer VIDEO Amper nog parkeerplek in woonwijken buiten de ring

embed

Steeds meer bewoners in de districten - en vooral in de woonwijken net buiten de ring - zijn ontevreden over het enorm aantal auto's dat in hun wijk komt parkeren. Zeer veel mensen die in de stad werken zetten hun auto in de rand, waar het gratis is en waar de lage emissiezone niet van tel is. Nu buiten de ring ook velostations zijn ingepland, is de stad nog makkelijker bereikbaar vanuit die woonwijken.