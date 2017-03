VIDEO Anaïs en Froefroe verwelkomen gasten tijdens Dag van de Zorg

Maar liefst 170 voorzieningen namen vandaag deel aan de Dag van de Zorg. Dat is de dag waarop iedereen welkom is achter de schermen van ziekenhuizen, woonzorgcentra en kinderdagverblijven. VZW Katrinahome deed ook mee met deze speciale dag. Zij hebben al een centrum voor mensen met een mentale beperking in Hoboken en Mortsel, maar vandaag openden ze ook officieel 'Den Buiten', hun dagcentrum in Vremde.