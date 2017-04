Nieuws VIDEO Anna tiende baby in Antwerpse vondelingenschuif

In de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders in Borgerhout is opnieuw een baby gelegd. De tiende intussen. Dat gebeurde afgelopen winter al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Het meisje kreeg de naam Anna mee. Ze verkeert in goede gezondheid en verblijft nu bij een gastgezin.