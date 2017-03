17.000 toeschouwers voor een basketbalwedstrijd. Dat is opnieuw het doel van de Night of the Giants in het Sportpaleis. Die vindt dit jaar al voor de 8ste keer plaats, en dat op woensdag 12 april, in de Paasvakantie dus. Het grootste basketbalevenement van het land is intussen al een echt begrip geworden in de hele Belgische sportwereld. Maar ook in het buitenland kijken ze toch wel op van wat ze noemen de wedstrijd met NBA-allures.