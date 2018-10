Antwerp staat derde in 1A. Het won gisterenavond van Waasland Beveren en springt zo over Anderlecht. Rood-wit mag zich stilaan de sensatie van de competitie gaan noemen. Overmorgen speelt het tegen die andere topper, leider RC Genk. In Beveren werd het gisteren 0-1. Een doelpunt van alweer Faris Haroun.