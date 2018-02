VIDEO Antwerp Expo mag uitbreiden en droomt van een driesterrenhotel

Creatieve duizendpoot Elfi De Bruyn, heeft een nieuw boek gelanceerd: Glam Nails. En ondanks de titel gaat het over veel meer dan nagels versieren. De kleurrijke blogster praat ook over haar persoonlijke moeilijkheden. Voor Elfi is nagels lakken een metafoor voor de periode waarin ze laagje per laagje weer op zoek ging naar zichzelf.