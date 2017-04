Sport VIDEO: Antwerp Giants maar nipt voorbij Leuven

Zitten de Antwerp Giants in een sukkelstraatje? Na de nederlaag van vorige week tegen Langoeroes Willebroek, verloren d etroepen van Roel Moors deze woensdag in een vol Sportpaleis van Mons. Mons dat één van zijn slechtste seizoenen van de laatse jaren speelt. Gisteren trokken de Gianst naar Leuven. De op één na laatste in de stand. Verliezen was dus absoluut geen optie.