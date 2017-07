Voetbalclub Beerschot Wilrijk pakt uit met een opmerkelijke transfer. Joren Dom komt over van die andere ploeg van 't stad: Antwerp. De flankverdediger speelt de komende drie seizoenen op het Kiel. Beerschot Wilrijk treedt aan in 1B en wil daar bovenaan meedraaien. De Kielse club stelde vanochtend haar nieuwe sponsor en de nieuwe truitjes voor. Ze zoeken nu nog een target-spits. Maar DE blikvanger in het Olympisch stadion was toch Joren Dom.