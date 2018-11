Zondag vat Antwerp de terugronde van de competitie aan. Even goed dan als de heenronde is de boodschap, want Antwerp prijkt trots in de top 3. Dat play-off 1 gehaald wordt, daar lijkt amper nog iemand aan te twijfelen in Deurne. Een goede start nemen zondag zou deugd doen, al moet dan wel AA Gent opzijgezet worden.