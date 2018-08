VIDEO "Antwerp moet geen schrik hebben van Anderlecht"

De Schaal Sels Merksem is nog maar net gepasseerd, en de volgende wielerwedstrijd staat al weer voor de deur. Want zondag vindt de Antwerp Port Epic plaats. Dat is een wedstrijd door de Antwerpse Haven en de Polder. De voormalige Schaal Sels is sinds dit jaar opgesplitst in de Schaal Sels Merksem en de Antwerp Port Epic met het Schengenplein in de Cadixwijk als start- en aankomstplaats.