VIDEO Antwerp Pride in het teken van de barok

De Antwerp Pride, het groot feest van holebi's, transgenders en transseksuelen gaat voor 11de keer van start. Het festival wil diversiteit in al haar mogelijke vormen, bespreekbaar maken. Nieuw dit jaar is de Pride Games, een ludieke sportwedstrijd waarin verschillende teams strijden voor de regenboogvlag. Het slotfestival vindt dit jaar niet plaats op de Grote Markt maar op het Steenplein. Maar dat zal niets veranderen aan de sfeer, dat zei Bart Abeel deze middag in onze studio.