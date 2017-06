Mobiliteit en Verkeer VIDEO "Antwerpen een van de slechts bereikbare steden in West-Europa"

Na de tweede Antwerpse ochtend- en avondspits mét knip in de Leien, kunnen er al een paar voorzichtige conclusies worden getrokken.Algemene trend is dat de situatie in de binnenstad al bij al meeviel, maar dat het aan de poorten van de stad, met name op Linkeroever, wél heel lang aanschuiven was.