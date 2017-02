Nieuws VIDEO Antwerpen getroffen door verschillende stroompannes

Door een stroompanne zat een deel van de stad Antwerpen vanmiddag een half uur zonder elektriciteit. Oorzaak was een kortsluiting in een stroomcabine aan de Tabaksvest. Door de onderbreking kwamen mensen vast te zitten in liften en parkeergarages, en lag het tramverkeer een tijdlang stil. Pas na twee uur reden de trams weer normaal.