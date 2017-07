Nieuws VIDEO Antwerpen heeft zijn eigen tuk-tuk

De tuktuk, het kleine wagentje dat vooral in Aziatische landen als vervoersmiddel wordt gebruikt, maakt nu ook in Antwerpen zijn intrede. In een iets moderner en groter jasje weliswaar. Want de Antwerpse versie is elektrische en kunnen zo maar 12 mensen in zitten. Bij Antwerp tuk-tuk kun je een ritje reserveren en vanuit het origineel wagentje de stad bezichtigen.