Antwerpen het duurst voor autoverzkeringen

De prijs van een autoverzekering is het hoogst in Antwerpen. Dat blijkt uit een vergelijking van offertes door Spaargids.be. De verzekeringsmaatschappijen passen de premies voor een autoverzekering aan naargelang uw woonplaats.Wie in Antwerpen woont, betaalt zo beduidend meer dan iemand met dezelfde wagen in Zwijndrecht bijvoorbeeld.