Video: Antwerpen kleurt donkerrood

Slechte luchtkwaliteit is niet alleen een probleem van de grote steden, ook in de gemeenten en dorpen in de rand van Antwerpen, zijn er straten en kruispunten waar de luchtkwaliteit echt slecht is. Een kwart van de kleine Vlaamse steden en gemeenten heeft minstens één meetpunt waar de limieten worden overschreden. In Broechem, zijn er zo twee rode hotspots, de Massenhovensesteenweg en de Gustaaf Peetersstraat.