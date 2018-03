Sport VIDEO Antwerpen krijgt concurrentie voor organisatie WK Wielrennen

embed

Antwerpen is niet de enige Vlaamse stad die het WK wielrennen wil organiseren. Ook Gent heeft nu laten weten dat het geïnteresseerd is. En ook enkele steden uit de Vlaamse Ardennen, zoals Oudenaarde, willen het WK ontvangen. Het is de Vlaamse overheid die het WK in 2021 naar Vlaanderen wil halen. Alleen is nog niet duidelijk waar juist. Voorlopig blijven alle opties open en is het waarschijnlijk de bedoeling om meerder steden erbij te betrekken.