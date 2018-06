VIDEO Antwerpen lanceert primeur met taxidelen

Wie over het water van of naar Antwerpen wil komen, krijgt daar binnenkort extra gelegenheid toe. Want de Waterbus gaat uitbreiden. In de eerste plaats naar het noorden. Via een halte aan het strand van Sint-Anneke zal de Waterbus dit najaar verder de Schelde op varen tot in Zwijndrecht en Kallo. Begin volgend jaar is ook het Albertkanaal aan de beurt, met een nieuw traject tussen het Antwerpse havenhuis en Wijnegem. En dat met volledig elektrische schepen.