VIDEO Antwerpen pionier in toptechnologie

In het Havenhuis stelde de stad, de universiteit, en verschillende bedrijven hun plannen uiteen om van Antwerpen de Capital of Things te maken. Het is de bedoeling om van Antwerpen een slimme stad te maken, door volop in te zetten op digitalisering en nieuwe technologie. En daarin wil de stad geen meeloper zijn, maar wel een absolute pionier.