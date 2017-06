VIDEO Antwerpen proefstad voor zelfrijdende auto's

Een waterbus van Wijnegem naar Schoten tot in Antwerpen. Dat is het voorstel van beide gemeentes. Zij halen hun inspiratie bij de waterbus over de Schelde die er volgende maand aankomt. Die vertrekt vanuit Hemiksem en vaart via Kruibeke naar Antwerpen. En omdat het verkeer vanuit Schoten en Wijnegem richting Antwerpen enkel nog moeizamer lijkt te gaan worden, vestigen ze hun hoop op het water.