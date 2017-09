Eergisteren zag u in ons nieuws hoe de Giants Antwerp nipt in het noorden van Zweden gingen winnen tegen Lulea, en gisteravond was het al de terugmatch in de Lotto Arena. Een mooie wedstrijd werd het niet, maar de Giants zetten de Zweden wel opzij met 83-74. En zo gaan de Antwerpse basketters door naar de tweede kwalificatieronde in de Champions League. Nu zondag al ontvangt het team de Russische ploeg Novgorod.