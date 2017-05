Media en Cultuur VIDEO Antwerpenaar valt mogelijk in de prijzen in Cannes

embed

Valt er een Antwerpenaar in de prijzen op het filmfestival van Cannes? Jonathan Karsilo is een sounddesigner en de film waaraan hij meewerkte, wordt er vandaag getoond. Voor Jonathan is het een enorme eer om daar tussen alle grote namen te mogen staan. Nu hoopt hij van een carrière te kunnen opbouwen in de sector van de filmmuziek.