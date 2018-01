Sport VIDEO Antwerpenaar wordt eerste Belg in grootste Amerikaanse baseball-competitie

Als coach aan de slag gaan bij een Amerikaanse topclub in het baseball. Nog geen enkele Belg is er in geslaagd, tot binnenkort, omdat Steve Jansen uit Hoevenen aan de slag mag gaan bij de Chicago Cubs. Dat is één van de echte topclubs in het Amerikaanse baseball. Steve stapt er in de jeugdwerking. Voor hem is dit een droom die hij niet eens durfde te dromen.