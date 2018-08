Naar jaarlijkse gewoonte is het op 15 augustus Rubensmarkt in Antwerpen. Van de Grote Markt over de Suikerrui tot aan de Ernest Van Dijckkaai staan zo'n 200 kraampjes. Maar de Rubensmarkt is meer dan een gewone markt. De marktkramers hebben zich uitgedost in traditionele kledij uit de tijd van Antwerps grootste schilder Pieter Paul Rubens, uit de 17de eeuw dus. Het was geen topweer, maar dat hield veel nostalgische Antwerpenaren niet tegen om af te zakken naar het stadscentrum.