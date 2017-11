Nieuws VIDEO Stadsbouwmeester vindt hoogbouw in Antwerpen een optie

De Antwerpse bouwmeester Christian Rapp heeft vandaag zijn beleidsnota voor 2016-2020 voorgesteld. Antwerpen gaat vooral verder doen zoals het nu bezig is, maar wat opvalt is dat hoogbouw in de kernstad niet per definitie wordt afgekeurd.