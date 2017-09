VIDEO Antwerps koppel opent paradijs voor gepensioneerde olifanten

Voor lekker eten kan je vanaf morgen ook opnieuw terecht in de Criée, want de bekende supermarkt in de Van Wesenbekestraat opent opnieuw de deuren na een korte maar ingrijpende renovatie. De uitbaters lieten zich inspireren door overdekte markten als de Boqueria in Barcelona en willen van de vernieuwde Criée de supermarkt van de toekomst maken.