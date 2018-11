Het aantal windmolens in de Antwerpse haven neemt zienderogen toe. Op rechter- en linkeroever staan nu in totaal 63 windturbines. Vier ervan zijn nog in aanbouw. Toch kan het groeiende windmolenpark een eventueel tekort aan stroom niet oplossen. Het is wel een deel van de oplossing. Volgend jaar zullen er nog zo'n tien nieuwe molens verrijzen in de Antwerpse haven.