VIDEO Antwerpse academies floreren

Het Red Star Line museum bestaat in september 5 jaar. En om die vijfde verjaardag te vieren lanceert het museum de nieuwe expo 'Thuishaven'. Nieuwe Antwerpenaren krijgen de kans om hun persoonlijk verhaal te vertellen over hun eerste 5 jaar in Antwerpen. Want het Red Star Line museum wil het niet alleen over migratieverhalen van het verleden hebben, maar zeker ook die van vandaag in de verf zetten.