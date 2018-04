VIDEO Antwerpse band The Calicos wint Humo's Rock Rally

De Antwerpse groep "The Calicos" heeft gisteren Humo's Rock Rally gewonnen. "The Calicos" laten zich inspireren door typisch Amerikaanse gitaarmuziek, met invloeden van Bruce Springsteen en Neil Young en bands als "The war on drugs" Dit jaar schreven maar liefst 824 bands zich in voor Humo's Rock Rally. The Calicos overtuigden de jury met vrij traditionele songs die met veel bezieling gebracht werden.

