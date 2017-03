Retail Detail lanceert een nieuw initiatief: Home of Retail. Een kennis - en belevingscentrum voor handelaren. Vanochtend opende het centrum de deuren. In een indrukwekkende omgeving van 1200 m2 kunnen zelfstandigen ontdekken hoe we in de toekomst zullen winkelen. Van camera's die uw leeftijd detecteren tot robots als winkelbediende, u ziet het allemaal in het belevingscentrum.