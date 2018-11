Ook in de randgemeenten van onze regio is er stilgestaan bij het einde van de eerste wereldoorlog. Zo zijn er in meer dan 220 Vlaamse gemeenten vredesbomen gepland. Zowel jongeren als ouderen stonden stil bij wat er zich honderd jaar geleden afspeelde in onze Vlaamse velden. Wij gingen langs in Boechout, Hove, Ranst en Brasschaat.