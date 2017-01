Nieuws VIDEO Antwerpse Computer Crime Unit kraakt code van criminele organisaties

embed

De Antwerpse Computer Crime Unit is erin geslaagd om gecodeerde smartphones van criminelen te kraken. En dat heeft hen veel informatie opgeleverd. Over bendes die betrokken zijn bij drugstransacties, onder andere via de Antwerpse haven en ook over Nederlandse, Italiaanse en Russische criminele organisaties. In het onderzoek zijn dinsdag meer dan 200 rechercheurs binnengevallen op 30 adressen in en rond Antwerpen. Vijf verdachten, waaronder de verkopers van de gecodeerde telefoontoestellen, zijn aangehouden.