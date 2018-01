Economie VIDEO Antwerpse fietshelmen veroveren de wereld

embed

Lazer, een bedrijfje verstopt in de Lamorinièrestraat in Antwerpen boert bijzonder goed. De zaak produceert fietshelmen... en het is niet zomaar de eerste de beste. Vier jaar geleden verkochten ze al zo'n 150.000 helmen wereldwijd, vandaag zijn dat er meer dan een half miljoen. Nu fietsen populairder wordt, hoort er ook steeds meer een fietshelm bij.