Om het groeiend probleem met 'Sexting' bij jongeren en kinderen een halt toe te roepen, zijn er voortaan een aantal tools, die vanmorgen zijn voorgesteld.Organisaties als Child Focus en Sensoa hebben er hun schouders onder gezet. Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via de smartphone of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex en texting. Wannes Magits van Sensoa lichtte de problematiek én de aangereikte hulp toe in ons middagnieuws.