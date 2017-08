Twee jonge autodieven uit Luik zijn na een achtervolging opgepakt door de Antwerpse politie. Aan de Mexicobrug herkende het camerasysteem ANPR een gestolen auto op basis van de geseinde kentekenplaat. Toen de bestuurder in de gaten kreeg dat hij werd achtervolgd, startte hij een roekeloze tocht door de stad. De autodieven gingen tegen de richting in, scheurden over het fietspad en brachten zo enkele fietsers in gevaar. De rit eindigde toen de Volvo een andere wagen aanreed in de Paleisstraat. De politie kon de twee daders, 20 en 25 jaar, oppakken in de Brederodestraat en de Sint-Laureisstraat. Ze werden voor onderzoek meegenomen. De wagen werd in beslag genomen. De bestuurder testte ook nog positief voor drugsgebruik. De twee mannen, gekend voor voorgaande feiten, werden door Politie Antwerpen overgedragen aan de collega’s van Luik.