Video: Antwerpse kieslijsten ingediend...

Wie een ijssalon binnenwandelt zal het niet vaak tegenkomen: druivenroomijs. Het bestaat, maar het is uiterst zeldzaam, en het is volgens ijsbereiders één van de moeilijkste recepten. Want druiven bevatten veel water. Hilde uit Brecht bewijst nu het tegendeel, ze is erin geslaagd om roomijs van druiven te maken, waar geen stukken bevroren water inzitten.