Er mag geen kernuitstap komen. Dat maakte Bart De Wever duidelijk op het lijsttrekkersdebat van Voka gisteravond. Dat ging uiteraard vooral over de economische thema's in Antwerpen. Met de uitbreiding van de haven. De meeste partijen zijn het erover eens dat die uitbreiding noodzakelijk is. Al zijn er voorwaarden aan.