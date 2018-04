VIDEO Antwerpse modeacademie onder vuur na zelfdoding van student

De cast van "Spider in the web", de nieuwste film met Ben Kingsley en Monica Bellucci , filmde vannacht in het prestigieuze zwembad aan de Veldstraat. Op de set stonden ondermeer Itzik Cohen, wereldberoemd dankzij zijn rol in Fauda maar ook onze eigenste Filip Peeters. Ook ATV mocht erbij zijn en kan u zo, in primeur, de eerste beelden tonen.