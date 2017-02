Onderwijs Video: Antwerpse ouders sturen kinderen naar internationale scholen in Antwerpen

Steeds meer Antwerpenaren sturen hun kinderen naar een internationale school. En liefst eentje waar ook in het Nederlands wordt onderwezen. Want in veel van die scholen blijven de voertalen nog te vaak Engels en Frans. Maar in het Lycée Français International aan de Lamorinièrestraat in Antwerpen merken ze dat er steeds meer interesse is voor het Nederlands, zowel bij Antwerpse families als bij families uit het buitenland.