Misdaden voorspellen nog voor ze hebben plaatsgevonden. Het klinkt als de plot van een film, maar toch is het realiteit. De Antwerpse politie wil bekijken of het mogelijk is aan de hand van databanken en gegevens criminaliteit te voorspellen, of te bekijken waar en wanneer de kans het grootst is dat een misdaad gebeurt. Op dit moment wordt de mogelijkheid volop onderzocht, in de hoop ze in de toekomst te kunnen gebruiken.