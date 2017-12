We keren terug naar het verleden, toen er grote sommen onder tafel betaald werden bij de aankoop van een woning. Dat is de reactie van de vastgoedsector op de plannen van de Vlaamse regering. Die wil de registratierechten eenvoudiger maken, en het klein en groot beschrijf verdwijnt. Dat is prima, klinkt het bij de sector, maar dat woningen onder de 200.000 euro geen registratierechten moeten betalen op de eerste 80.000 euro gaat voor problemen zorgen. Want daardoor zullen kopers bij woningen net boven de 200.000 euro proberen een deel onder tafel te betalen.