Micheline Duysens, de moeder van Didier Bartholomeus, lanceert vandaag haar campagne voor verantwoord uitgaan in The Villa. Haar zoon kwam twee jaar geleden om het leven, na een nacht uitgaan in de club op het Eilandje. Hij had toen een illegale taxi genomen. Z'n lichaam werd later teruggevonden in het Dokske in Merksem. De uitbaters van The Villa krijgen nu de eerste campagne-affiche uit handen van Micheline.