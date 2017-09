Culturen samenbrengen door samen traditionele gerechten te eten. Dat is het concept van 'From Syria with love', het project van de Syrische Yara Al-Adib die sinds twee jaar in ons land verblijft. Wat begon als een kleinschalig gezamenlijk kookproject met andere Syrische vrouwen, is ondertussen uitgegroeid tot een succesvol cateringbedrijf. Vandaag heet de Arenbergschouwburg hen welkom als nieuwe vaste chefs.