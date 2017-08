VIDEO Antwerpse sportclubs steunen Antwerp Pride

In de Antwerpse topsportschool is zonet de Antwerp Pride Parade voorgesteld.De locatie is niet toevallig, omdat er dit jaar voor het eerst veel sportverenigingen gaan meelopen in de parade. Homoseksualiteit in de sport blijft een groot taboe en daar wil de parade dit jaar extra op inspelen. Dat is ook gelukt, want heel wat Antwerpse clubs maakten bekend dat ze dit jaar gaan meelopen. Het gaat om onder meer Antwerp, Beerschot Wilrijk, Antwerp Giants en zwemclub Brabo.